JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jersei Kelme Belum Tiba di Bandung, Persib Punya Gaya Berbeda di ACL 2

Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:02 WIB
Persib Bandung akan menggunakan jersei alternatif di laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Manila Digger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Skuad Persib Bandung akan menggunakan jersei alternatif saat menghadapi Manila Digger pada playoff AFC Champions League Two (ACL 2).

Kelme Belum Siap Digunakan

Keputusan ini diambil karena jersei anyar Persib dengan apparel Kelme masih dalam proses pengiriman.

“Dengan tetap memperhatikan regulasi AFC, pada pertandingan tersebut, tim akan menggunakan jersei alternatif."

"Jersei terbaru untuk kompetisi ACL 2025 dari Kelme belum dapat dipakai karena masih dalam proses pengiriman,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).

Persib Minta Maaf kepada Bobotoh

Persib pun menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan ini kepada Bobotoh—julukan suporter Persib—yang sudah melakukan pre-order (PO).

“Dengan penuh hormat, kami memohon maaf atas keterlambatan ini. Dalam waktu dekat, seluruh apparel resmi Kelme, mulai dari lini lengkap jersei, training kit, hingga perlengkapan dan merchandise lainnya, akan tersedia di Persib Store dan digunakan oleh tim maupun official pada sesi latihan serta pertandingan berikutnya di kompetisi Super League dan ACL 2025,” jelasnya.

“Dukungan, kesabaran, dan pengertian dari Bobotoh adalah energi terbesar kami. Mari bersama melangkah maju, membawa semangat Persib untuk berprestasi, baik di kancah domestik maupun di panggung Asia,” tandasnya.

Jadwal Laga Persib vs Manila Digger

Adapun Persib akan menghadapi Manila Digger dalam babak kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu (13/8) malam. (mcr27/jpnn)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

