JPNN.com - Olahraga - Basket

Jersi Terbaru Dewa United Banten Bakal Lebih Ramah di Kantong Penggemar

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:00 WIB
Tim basket Dewa United Banten rilis jersei untuk IBL 2026. Foto: Dokumentasi Dewa United Banten

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten rilis jersei terbaru untuk mengarungi IBL 2026.

Dalam rilisan terbaru tim berjuluk Anak Dewa tersebut mengambil tema The Fifth Year yang membawa pesan pernyataan identitas, konsistensi, dan mentalitas juara.

Tahun ini Dewa United masih bekerja sama dengan jenama Juaraga yang sudah terjalin sejak IBL 2024.

Manajer Dewa United, Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa musim ini pihaknya ingin merangkul banyak pihak dengan meluncurkan jersei berbagai versi.

Hal tersebut dilakukan mengingat sejak musim lalu permintaan pembelian jersei Dewa United meningkat seusai menjadi juara IBL 2025.

Terlebih musim ini Kaleb Ramot Gemilang dan kolega akan berlaga di kompetisi Basketball Champions League Asia (BCL) Asia 2026 sehingga membuat penggemar yang ingin memiliki jersei bakal meningkat.

“Tentu kami sudah bekerja sama dengan Juaraga untuk bisa meluncurkan jersei berbagai versi.”

“Kami berharap hal itu bisa menjangkau penggemar kami yang ingin mengoleksi jersei kami,” ungkap pria kelahiran 14 Mei 1990 itu.

