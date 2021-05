Jessica Iskandar Akhirnya Cerita Soal Ludwig, Reaksi Sang Putra Mengejutkan

jpnn.com, JAKARTA - Artis Jessica Iskandar akhirya menceritakan soal sosok Ludwig Franz Willibald kepada putranya, El Barack.

Dia tak ingin El Barack mengetahui tentang ayah kandungnya dari orang lain ataupun media sosial.

"Aku senang banget bisa cerita sama dia," kata Jessica Iskandar dalam kanal TS Media di YouTube, baru-baru ini.

Perempuan yang karib disapa Jedar itu pun dibuat kaget dengan reaksi sang putra yang masih berusia enam tahun.

"Aku surprisingly kaget sama reaksinya dia (El Barack, red). Like, 'Its okay mom', ngomong gitu," ungkap Jedar.

Pesohor kelahiran 23 Januari 1988 itu mengaku butuh waktu sepuluh hari berpikir untuk menjelaskan hal tersebut kepada putranya.

Pemain film Dealova itu menjelaskan sosok ayah Ludwig kepada sang putra dengan menggunakan analogi dari Al Kitab.

"Aku cerita mungkin ada part yang kurang di hidup dia. Jadi, aku ceritain dari isi Alkitab," ujar Jessica Iskandar. (jlo/jpnn)



