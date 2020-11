Jessica Iskandar Beber Alasan Pindah ke Bali, Salah Satunya karena Richard Kyle

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar akhirnya mengungkap alasan dirinya pindah ke Bali.

Dia mengatakan punya beberapa alasan, salah satunya yakni butuh lebih banyak waktu sendiri.

"Banyak sih faktornya, I need time for myself, itu yang faktor nomor satunya," kata Jessica Iskandar saat berbincang dalam tayangan akun Boy William di YouTube, Senin (9/11).

Ibunda El Barack Alexander itu mengaku kepindahannya juga disebabkan oleh putus hubungan asmara dengan Richard Kyle.

Jessica Iskandar tidak memungkiri bahwa dirinya butuh ketenangan usai gagal menikah dengan mantan tunangannya itu.

"Iya tentu aja. Itu jadi salah satu penyebab juga," beber Jedar, sapaannya.

Meski demikian, Jessica Iskandar memastikan hubungannya dengan Richard Kyle masih baik-baik saja.

Keduanya sejauh ini tetap berkomunikasi sebagai sahabat. "Kami teman," imbuh Jessica Iskandar. (ded/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: