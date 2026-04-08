Jessica Iskandar Ungkap Penyebab Dirawat di Rumah Sakit

Rabu, 08 April 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jessica Iskandar membenarkan kabar bahwa dirinya sempat jatuh sakit beberapa waktu lalu.

Gara-gara itu, dia bahkan harus dirawat intensif di salah satu rumah sakit.

"Tiga minggu lalu," kata Jessica Iskandar saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Penyebab istri Vincent Verhaag itu dirawat di rumah sakit bukan karena sakit biasa.

Jessica Iskandar ternyata terkontaminasi virus akibat keracunan makanan.

"Aku enggak tahu makan apa," jelas Jedar, sapaannya.

Selama keracunan makanan, Jessica Iskandar mengaku mengalami sejumlah gejala.

Salah satunya yakni dirinya merasakan meriang hingga demam selama 8 hari.