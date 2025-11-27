Jetour Beberkan Strategi untuk Gaet Konsumen di Indonesia

Kamis, 27 November 2025 – 09:25 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Jetour Sales Indonesia memiliki staregi jitu untuk menggaet konsumen di Indonesia.

Selain menghadirkan sejumlah model, Jetour juga menghadirkan promo menarik kepada konsumen.

Direktur Pemasaran Jetour Indonesia M. Ranggy Radiansyah mengatakan selama ajang GJAW 2025 pihaknya akan memberikan harga ekskslusif untuk model Jetour T2.

"Kami menghadirkan program early adventure benefits untuk 500 konsumen pertama T2 dengan harga Rp 568.000.000," kata Ranggy kepada awak media di Tangerang, Rabu (27/11).

Selain harga, Jetour juga menghadirkan strategi Travel+ melalui T2.

Travel+ adalah fondasi pemikiran dan pendekatan Jetour dalam merancang kendaraan untuk memperkaya kehidupan, memperluas wawasan, mempererat hubungan sosial, menemukan inspirasi, dan menciptakan memori berharga.

Brand Manager PT Jetour Sales Indonesia, Arief Sutrisno mengatakan strategi Travel+ terdapat keyakinan setiap perjalanan memiliki cerita dan nilai tersendiri, baik saat menjelajah rute baru maupun menjalani rutinitas harian bersama keluarga.



"Setiap produk kami dirancang dengan semangat Travel+ untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan,” kata Arief.

Jetour T2 merepresentasikan filosofi Travel+ melalui tiga pilar utama yaitu kemampuan off-road yang tangguh, memberikan kepercayaan diri penuh untuk menaklukkan berbagai medan.