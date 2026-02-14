Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jetour Dashing Inspira Melantai di IIMS 2026, Harga Rp 300 Jutaan

Sabtu, 14 Februari 2026 – 13:44 WIB
Jetour Dashing Inspira Melantai di IIMS 2026, Harga Rp 300 Jutaan - JPNN.COM
Jetour Dashing varian Inspira di IIMS 2026. Foto: jetour

jpnn.com, JAKARTA - Sorotan booth Indonesia International Motor Show 2026 tahun ini tak hanya dipenuhi merek lama. Kehadiran Jetour Dashing justru menjadi magnet baru di segmen SUV.

Model yang masuk dalam lini Family Travel Series itu dirancang untuk profesional muda urban dengan mobilitas tinggi.

Desainnya tampil progresif dengan garis tegas dan proporsi sporty, makin diperkuat melalui penggunaan roda 19 inci pada varian Inspira yang membuat postur kendaraan terlihat lebih gagah.

Sentuhan premium juga terasa lewat pintu bagasi elektrik dengan fitur memori ketinggian serta auto-folding mirror yang memproyeksikan laser ke permukaan tanah.

Masuk ke dalam kabin, atmosfer modern langsung terasa. Panoramic Sky Roof berukuran besar menciptakan kesan lapang, dipadukan dual layar 10,25 inci yang menyajikan informasi kendaraan dan hiburan secara intuitif.

Sistem audio enam speaker juga dirancang menjaga kenyamanan selama perjalanan, bahkan di tengah kemacetan kota.

Dari sisi keselamatan, SUV dibekali enam airbag dan fitur Intelligence Driving Assistant seperti Blind Spot Detection, Rear Cross Traffic Alert, Door Open Warning, hingga kamera 540° Surround Vision.

Kombinasi tersebut membantu pengemudi lebih percaya diri saat bermanuver di lingkungan urban yang dinamis.

Sorotan booth Indonesia International Motor Show 2026 tahun ini tak hanya dipenuhi merek lama. Kehadiran Jetour Dashing justru menjadi magnet baru di segmen SUV

