Jetour Pamer SUV Offroad Premium Berteknologi Hybrid, Gahar

Minggu, 26 April 2026 – 00:16 WIB

jpnn.com, BEIJING - Jetour Internasional memperkenalkan sejumlah model terbarunya, yaitu T1 i-DM, T2 i-DM, dan G700 kepada publik di ajang Auto China 2026.

Ketiga model yang akan bermain di kelas SUV off-road premium itu dibekali teknologi hybrid.

President Jetour International, Mr. Ke Chuandeng mengungkapkan kehadiran produk tersebut merupakan inovasi terbaru yang akan memberikan pengalaman terbaru bagi penggunanya di seluruh dunia.

"Melalui Auto China 2026, kami ingin menunjukkan bagaimana strategi ini terus berkembang melalui inovasi produk, penguatan ekosistem, dan kolaborasi global, untuk menghadirkan pengalaman mobilitas yang semakin relevan bagi konsumen di seluruh dunia,” ujar Chuandeng dalam siaran persnya, Sabtu (25/4).

Jetour T2 i-DM hadir sebagai SUV Plug-in Hybrid (PHEV) yang menggabungkan efisiensi dan performa dalam satu paket.

Model tersebuut dibekali sistem hybrid 1.5TD DHE + 3DHT yang menawarkan tenaga hingga 280 kW dan torsi 610 Nm.

Meski modelnya besar tetapi mobil itu diklaim memiliki konsumsi bahan bakar yang efisien serta jarak tempuh kombinasi lebih dari 1.000 km.

Sementara itu, Jetour G700 diposisikan sebagai SUV off-road hybrid premium dengan kemampuan ekstrem.