Jetour Shanhai T1 Versi AWD, Jakarta-Pekanbaru Tanpa ke SPBU

Rabu, 05 November 2025 – 16:40 WIB

jpnn.com - Chery kembali memanaskan persaingan SUV elektrifikasi dengan meluncurkan Jetour Shanhai T1 AWD di pasar domestik China.

Tak sekadar versi penggerak semua roda, varian anyar hadir dengan tenaga buas dan jarak tempuh 1.500 kilometer dalam satu kali isi bahan bakar dan penuh daya.

Dari segi performa, Jetour Shanhai T1 AWD mengandalkan sistem hybrid canggih Kunpeng C-DM, kombinasi mesin bensin 1.5TD dengan dua motor listrik sinkron magnet permanen.

Total outputnya mencapai 440 kW (590 hp) dan torsi 840 Nm, angka yang lebih cocok untuk SUV premium kelas atas.

Mesin bensinnya sendiri menghasilkan 115 kW (154 hp), sementara motor depan dan belakang masing-masing memuntahkan 150 kW dan 175 kW.

Energi disimpan dalam baterai litium besi fosfat 27,2 kWh, yang memungkinkan jarak jelajah listrik murni sejauh 147 kilometer.

Namun, ketika bensin dan daya berpadu, totalnya bisa menjangkau hingga 1.500 km—jarak dari Jakarta ke Pekanbaru tanpa perlu mampir ke SPBU.

Sebagai SUV berorientasi off-road, Shanhai T1 AWD punya postur yang siap diajak bertualang.