Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jetour T2 Banjir Test Drive Selama GJAW 2025

Kamis, 04 Desember 2025 – 06:54 WIB
Jetour T2 Banjir Test Drive Selama GJAW 2025 - JPNN.COM
Jetour T2 hadir di Indonesia. Foto: jetour

jpnn.com, JAKARTA - Booth Jetour di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 sepanjang sepuluh hari pameran terasa seperti “magnet” bagi pengunjung.

Melalui kehadiran Jetour T2, pabrikan asal Tiongkok itu berhasil membawa pulang penghargaan Most Driven Car.

“Kami mengapresiasi sambutan positif para pengunjung terhadap Jetour T2. Penghargaan Most Driven Car menjadi bukti nyata antusiasme serta kepercayaan publik," ungkap Vice President PT. Jetour Sales Indonesia Caroline Ling, Kamis (4/12).

Baca Juga:

Tak sekadar ramai, profil pengunjung booth Jetour juga menunjukkan tren menarik.

Kebanyakan adalah keluarga muda, profesional urban, hingga pencinta off-road.

Dalam catatan Jetour, T2 mencatat lebih dari 1.000 sesi test drive sepanjang GJAW 2025.

Baca Juga:

Jetour T2 dirancang sebagai Rugged Adventure SUV, memadukan ketangguhan off-road dengan kenyamanan berkendara harian.

Di balik kapnya, mesin Kunpeng Power 2.0 TGDI menyemburkan 245 PS dan 375 Nm—tenaga yang siap menghadapi jalur berbatu hingga tanjakan ekstrem.

Booth Jetour di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 sepanjang sepuluh hari pameran terasa seperti “magnet” bagi pengunjung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jetour  Jetour T2  gjaw 2025  test drive Jetour T2 
BERITA JETOUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp