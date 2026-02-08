Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Jetour T2 Dapat Sentuhan Modifikasi di IIMS 2026, Lebih Berkarakter, Bisa jadi Insipirasi

Minggu, 08 Februari 2026 – 00:12 WIB
Jetour T2 Dapat Sentuhan Modifikasi di IIMS 2026, Lebih Berkarakter, Bisa jadi Insipirasi
Jetour T2 langsung mencuri perhatian publik di ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Jetour T2 langsung mencuri perhatian publik di ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

Sebab, SUV bergaya boxy itu tampil dengan sentuhan modifikasi yang membuat Jetour T2 lebih berkarakter.

Ada dua konsep modifikasi Jetour T2 yang ditampilkan pada pameran otomotif tersebut, yakni Nomad Kit dan Obsidian Ultra Kit.

Meski kedua mobil itu memiliki konsep modifikasi berbeda, menampilkan karakter tangguh dan berkarakter kuat, tetapi tetap mengutamakan kenyamanan.

Brand Manager Jetour Sales Indonesia Arief Sutrisno mengatakan mlalui dua konsep T2 di IIMS, pihaknya ingin memaksimalkan fitur-fitur unggulan yang ada pada Jetour T2.

"Kami ingin memberikan inspirasi sejauh mana Jetour T2 bisa dieksplorasi, baik untuk aktivitas di perkotaan maupun untuk light off-road," ungkap Arief saat ditemui di IIMS, Sabtu.

Dengan begitu, setiap pemilik dapat membayangkan bagaimana kendaraannya disesuaikan dengan karakter, gaya hidup, dan preferensi pribadi.

Jetour T2: Nomad Kit, dirancang untuk petualangan dan kegiatan outdoor.



