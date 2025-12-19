Jetour T2 Disebut Sudah Dipesan 700 Unit, Dikirim ke Konsumen Bulan Depan

jpnn.com, BSD CITY - Jetour T2 sejak dirilis secara resmi di Indonesia langsung mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat.

Pasalnya, SUV full-size bergaya off-road itu sudah mengantongi lebih dari 650 unit surat pemesanan kendaraan (SPK). Hasil itu diperoleh setelah meluncur di GJAW pada pertengahan November 2025.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Marketing Director Jetour Motor Indonesia (JMI), Moch Ranggy Radiansyah saat ditemui di kawasan BSD Tangerang, Kamis (18/12).

"Hitungan terakhir kami sudah diangka 700-an, tetapi masih terus dihitungan sampai sekarang," ungkap Moch Ranggy.

Dia menjelaskan setelah 1.000 kuota itu terpenuhi, harga Jetour T2 bakal naik menjadi Rp 588 juta.

Menurut dia, SUV asal Tiongkok itu akan mulai dikirim ke konsumen pada Januari 2026.

"500 pertama kami langsung kirim di Januari, tetapi kalau yang setelahnya itu dari dealer di lapangan infonya Februari sih," ungkapnya.

Ranggy menilai tren SUV boxy secara global memang tengah meningkat. Tentu, fenomena itu akan terjadi di Indonesia.