Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jetour T2 Disebut Sudah Dipesan 700 Unit, Dikirim ke Konsumen Bulan Depan

Jumat, 19 Desember 2025 – 10:59 WIB
Jetour T2 Disebut Sudah Dipesan 700 Unit, Dikirim ke Konsumen Bulan Depan - JPNN.COM
Jetour T2 sudah mengantongi lebih dari 650 unit surat pemesanan kendaraan (SPK). Hasil itu diperoleh setelah meluncur di GJAW pada pertengahan November 2025. Foto: Jetour

jpnn.com, BSD CITY - Jetour T2 sejak dirilis secara resmi di Indonesia langsung mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat.

Pasalnya, SUV full-size bergaya off-road itu sudah mengantongi lebih dari 650 unit surat pemesanan kendaraan (SPK). Hasil itu diperoleh setelah meluncur di GJAW pada pertengahan November 2025.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Marketing Director Jetour Motor Indonesia (JMI), Moch Ranggy Radiansyah saat ditemui di kawasan BSD Tangerang, Kamis (18/12).

Baca Juga:

"Hitungan terakhir kami sudah diangka 700-an, tetapi masih terus dihitungan sampai sekarang," ungkap Moch Ranggy.

Dia menjelaskan setelah 1.000 kuota itu terpenuhi, harga Jetour T2 bakal naik menjadi Rp 588 juta.

Menurut dia, SUV asal Tiongkok itu akan mulai dikirim ke konsumen pada Januari 2026.

Baca Juga:

"500 pertama kami langsung kirim di Januari, tetapi kalau yang setelahnya itu dari dealer di lapangan infonya Februari sih," ungkapnya.

Ranggy menilai tren SUV boxy secara global memang tengah meningkat. Tentu, fenomena itu akan terjadi di Indonesia.

Jetour T2 sudah mengantongi lebih dari 650 unit surat pemesanan kendaraan (SPK). Hasil itu diperoleh setelah meluncur di GJAW pada pertengahan November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jetour T2  Harga Jetour T2  gjaw  SUV China 
BERITA JETOUR T2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp