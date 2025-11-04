Jetour T2 Mulai Buka Keran Pemesanan di GJAW 2025, Ada Paket Aksesori Khusus

Selasa, 04 November 2025 – 12:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lama dinantikan para penggemar SUV tangguh, akhirnya Jetour T2 siap melangkah ke tahap berikutnya.

Jetour Motor Indonesia memastikan bahwa keran pemesanan (pre-booking) untuk SUV bergaya adventure itu resmi dibuka pada Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, akhir November mendatang.

Menurut Marketing Director Jetour Motor IndonesiaRanggy Radiansyah, langkah itu menjadi momen penting untuk menjawab antusiasme besar masyarakat terhadap T2.

“Fokus kami saat ini ialah pembukaan pre-booking Jetour T2. Di ajang GJAW nanti, konsumen sudah bisa melakukan pemesanan untuk model ini,” jelas Rangga, Senin.

Jetour T2 pertama kali diperkenalkan pada ajang GIIAS 2025, Agustus lalu.

SUV asal Tiongkok itu dirancang untuk mereka yang menyukai karakter mobil maskulin dan berjiwa petualang.

Dengan desain tangguh dan konsep offroad yang kental, T2 menargetkan konsumen bergaya hidup aktif, para hobiis, hingga pencinta alam yang mencari SUV berpenampilan gagah dan tetap modern.

Menariknya, Jetour tak hanya menjual mobilnya, tetapi juga menghadirkan aksesori adventure untuk makin mempertegas aura offroad T2 di pasar Indonesia.