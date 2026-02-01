Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jetour T2 Terbakar di Tol, Manajemen Merespons Begini, Silakan Disimak

Rabu, 04 Februari 2026 – 00:18 WIB
Jetour Indonesia buka suara terkait insiden kebakaran yang terjadi pada Jetour T2 di salah satu ruas tol Jagorawi KM31 arah Jakarta, Minggu (1/2) malam. Foto: Jetour

jpnn.com, JAKARTA - Jetour Indonesia buka suara terkait insiden kebakaran yang terjadi pada Jetour T2 di salah satu ruas tol Jagorawi KM31 arah Jakarta, Minggu (1/2) malam.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) bergaya boxy itu ditabrak dari belakang oleh BMW membuat Jetour T2 itu terpental hingga kehilangan kendali.

President Director PT Jetour Sales Indonesia, Peter Zhang mengakui telah mengetahui terkait insiden tersebut.

Dia menyebut saat ini masih melakukan pendalaman terkait terjadinya pada salah satu mobilnya tersebut.

"Hingga saat ini, penyebab teknis dan kronologi lengkap kejadian masih dalam proses investigasi lebih lanjut. Jetour Indonesia akan menyampaikan hasilnya setelah proses penanganan dan investigasi dinyatakan selesai," ungkap Peter dalam siaran persnya, Selasa.

Lenbih lanjut dia mengatakan, Jetour menegaskan Keselamatan konsumen menjadi prioritas utama.

Saat ini, individu yang terkait telah mendapatkan penanganan medis.

Jetour Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi secara menyeluruh.

TAGS   Jetour T2  mobil terbakar  Jetour Indonesia  SUV Jetour 
