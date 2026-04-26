JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jetour Tawarkan Pengalaman Travel Plus Lebih Seru Lewat SUV Terbarunya

Minggu, 26 April 2026 – 11:30 WIB
Jetour Internasional langsung membuktikan ketangguhan dua SUV terbarunya Jetour G700 dan T2 i-DM seusai diperkenalkan di ajang Beijing Auto Show 2026. Foto: Jetour

jpnn.com, BEIJING - Jetour Internasional langsung membuktikan ketangguhan dua SUV terbarunya Jetour G700 dan T2 i-DM seusai diperkenalkan di ajang Beijing Auto Show 2026 beberapa waktu lalu.

Acara yang diadakan di kawasan Beijing Haidin Airport itu untuk menghadirkan pengalaman berkendara di berbagai kondisi medan yang sudah tersedia.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan melalui acara ini pihaknya ingin memastikan bahwa setiap inovasi Jetour tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman Travel Plus yang mengintegrasikan teknologi, performa, dan gaya hidup,” ujar Moch Ranggy dalam siaran persnya, Minggu (26/4).

Jetour G700 menghadirkan desain eksterior tangguh dengan postur berkendara berkarakter kuat yang merepresentasikan evolusi dari DNA rugged menuju ekspresi baru lebih modern.

G700 dilengkapi sistem audio premium Lexicon yang dikembangkan bersama Rolls-Royce.

Langkah itu dilakukan untuk menghadirkan pengalaman akustik setara teater dan kursi multifungsi premium dengan meja, sandaran kaki hingga fitur pijat 8 titik.

Hal itu menjadikan Jetour G700 sebagai representasi standar baru kemewahan dalam pengalaman berkendara off-road.

