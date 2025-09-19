JHL Beri Beasiswa di Unsrat Manado, Dukung Ketahanan Pangan

jpnn.com, MANADO - Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) milik pengusaha Jerry Hermawan Lo kembali menyalurkan Beasiswa Kelapa kepada 100 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Program yang digelar pada Kamis (18/9) ini merupakan bagian dari komitmen untuk mencetak seribu entrepreneur di sektor agroindustri dalam lima tahun ke depan.

Jerry Hermawan Lo menyatakan bahwa beasiswa ini didedikasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

"Saya fokus di pertanian sehingga kami ingin mencetak seribu mahasiswa pertanian dalam lima tahun. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun kedepan kami akan tambah 2 ribu sampai 3 ribu mahasiswa lagi," kata Jerry di Unsrat Manado.

Hingga saat ini, JHL Foundation telah memberikan beasiswa kepada nearly 1.000 mahasiswa pertanian di berbagai universitas, termasuk Universitas Lampung (Unila), Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Nusa Nipa NTT (Unipa), Universitas Riau, Universitas Jambi, dan Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau Halmahera Barat. Beberapa universitas lainnya masih dalam proses administrasi.

Jerry menekankan pentingnya agroindustri, yang berfokus pada pengolahan hasil pertanian menjadi barang jadi atau setengah jadi, bukan hanya menjual hasil mentah.

"Kalau agrobisnis artinya saya tanam lalu hasil panennya saya jual. Tapi kalau saya fokus di agroindustri. Jadi, hasil pertanian saya olah dulu hingga menghasilkan barang jadi atau setengah jadi, baru saya jual. Sehingga terjadi hilirisasi dan menyerap banyak tenaga kerja," jelasnya.

Ia juga berharap para penerima beasiswa tidak hanya mengejar ijazah, tetapi menciptakan lapangan kerja sendiri. "Pertanian luar biasa, hari pertama di kuliah langsung bisa dia macul bahkan bisa produksi. Kita pikirkan bagaimana ciptakan lapangan kerja sendiri," tutur Jerry yang juga memberikan bantuan 10 komputer untuk Unsrat.

Direktur Beasiswa Yayasan JHL Merah Putih Kasih, Johan Sembiring, mengungkapkan bahwa yayasan telah terhubung dengan 16 perguruan tinggi dan menyalurkan lebih dari 800 beasiswa setiap bulannya. Di Unsrat, penerima beasiswa berasal dari 8 program studi, dengan 71 mahasiswa semester 3, 26 semester 5, dan 3 semester 7.