JPNN.com - Nasional - Sosial

JICT Bangun Infrastruktur Air Bersih-Sanitasi di Daerah Terdampak Banjir Aceh–Sumut

Sabtu, 09 Mei 2026 – 12:09 WIB
PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membangun fasilitas MCK di lokasi terdampak bencana, di Aceh Timur. Foto: JICT

jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membangun fasilitas air bersih dan sanitasi di sejumlah daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara.

Pembangunan infrastruktur tersebut sebagai bagian dari upaya JICT membantu pemerintah melakukan percepatan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.

Program itu menjangkau desa-desa di wilayah terpencil Tapanuli Selatan, Gayo Lues, dan Aceh Timur. Fasilitas yang dibangun meliputi MCK, sumur bor/sumur cincin, dan sistem pipanisasi air bersih di beberapa titik terdampak.

Direksi JICT turun langsung ke lapangan selama lima hari untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran di wilayah dengan akses terbatas.

Dalam kegiatan itu, Direktur Administrasi JICT Henry Naldi bersama Direktur Human Resources Sandhy Wijaya turut hadir langsung meninjau lokasi, menempuh perjalanan darat dan udara, termasuk menggunakan pesawat perintis untuk menjangkau daerah terpencil.

"Fokus kami adalah memastikan masyarakat dapat kembali mengakses kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, yang menjadi fondasi utama pemulihan kesehatan dan aktivitas sehari-hari pascabencana," kata Henry Naldi di Aceh, melalui siaran pers, Jumat (8/5/2026).

Kehadiran langsung jajaran direksi perusahaan pelat merah itu juga menjadi bagian dari upaya JICT memahami secara langsung kondisi masyarakat terdampak, sekaligus memastikan bahwa program bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Program bantuan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan fasilitas MCK dan sarana pendukung tempat ibadah sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat di Garoga, Tapanuli Selatan.

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) membangun fasilitas air bersih-sanitasi di daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh-Sumut.

