JICT Salurkan 40 Hewan Kurban di Kawasan Tanjung Priok

jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyalurkan 40 hewan kurban pada momentum Iduladha 1447 Hijriah/2026 kepada masyarakat sekitar, komunitas sosial, serta berbagai unsur pendukung kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Pendistribusian hewan kurban difokuskan pada masyarakat Ring 1, komunitas sosial, dan pendidikan binaan, kelompok pekerja, serta sejumlah institusi yang menjadi bagian dari ekosistem kawasan pelabuhan.

Bagi JICT, penyaluran kurban tidak diposisikan semata sebagai agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga hubungan yang sehat antara kawasan industri strategis nasional itu dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan keberlanjutan kawasan pelabuhan memerlukan hubungan yang harmonis antara aktivitas logistik, lingkungan sosial, dan para pemangku kepentingan di sekitarnya.

"Pelabuhan dan masyarakat tumbuh dalam ruang yang sama. Karena itu, keberlangsungan kawasan logistik tidak hanya ditentukan oleh kelancaran operasional, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang terbangun dengan masyarakat dan stakeholder di sekitarnya," kkata Ade dikutip dari siaran pers, Rabu (27/5/2026).

Menurut Ade, kawasan pelabuhan modern memerlukan fondasi hubungan sosial yang kuat agar pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan dapat berjalan secara seimbang.

"Iduladha mengingatkan kita tentang nilai berbagi dan solidaritas. Dalam konteks kawasan pelabuhan, nilai itu diterjemahkan melalui hubungan yang saling menguatkan antara pelabuhan, masyarakat, dan seluruh unsur pendukung operasional," tuturnya.