JPNN.com - Nasional - Sosial

JICT Salurkan Donasi Rp 300 Juta untuk Korban Banjir Bandang Aceh-Sumut

Minggu, 01 Maret 2026 – 11:37 WIB
Bantuan diserahkan melalui PMI Kota Jakarta Utara dan diterima dalam acara resmi di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (27/2/2026). Foto: JICT

jpnn.com - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyalurkan bantuan kemanusiaan Rp 300 juta untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Bantuan tersebut diserahkan melalui PMI Kota Jakarta Utara dan diterima dalam acara resmi di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (27/2/2026).

Donasi ini menjadi dukungan JICT untuk membantu percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.

Atas kontribusi tersebut, JICT menerima dua penghargaan, masing-masing dari PMI Kota Jakarta Utara dan Wali Kota Jakarta Utara.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas perusahaan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

"Bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara menimbulkan dampak besar bagi warga. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung pemulihan lebih cepat," kata Ade saat acara penyerahan bantuan di Jakarta Utara pada Jumat (27/2/2026).

Ade menegaskan bahwa JICT sebagai bagian dari ekosistem logistik nasional, memiliki komitmen untuk turut hadir dalam situasi kedaruratan dan agenda kemanusiaan.

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengapresiasi kontribusi JICT yang dinilai konsisten mendukung misi sosial dan kemanusiaan di wilayahnya.

