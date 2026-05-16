JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jika 2 Hari di Jakarta Tanpa Hasil, PPPK dan P3K PW Turun ke Jalan

Sabtu, 16 Mei 2026 – 05:54 WIB
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: HO-Humas Pemprov Sulsel/Antara

jpnn.com - JAKARTA – Pimpinan Aliansi Merah Putih (AMP) PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) dijadwalkan berada di Jakarta selama dua hari.

Ketua umum AMP Fadlun Abdillah menjelaskan, waktu dua hari akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

“Dua hari di Jakarta akan kami maksimalkan untuk memperjuangkan nasib PPPK paruh waktu dan PPPK," kata Ketua umum AMP Fadlun Abdillah kepada JPNN.com, Jumat (15/5).

Kamis, 21 Mei 2026, mereka akan bertemu Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Pada hari yang sama, mereka juga berencana bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Jumat, 22 Mei 2026, AMP yang merupakan wadah perjuangan PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer akan beraudiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, dan Komisi II DPR RI.

Fadlun menjelaskan, audiensi dengan pusat pengambilan keputusan dilakukan sebagai bagian dari langkah persuasif untuk memperjelas nasib PPPK dan P3K PW.

Namun, ditegaskan jika cara lobi-lobi tidak menghasilkan perubahan pada nasib mereka, langkah selanjutnya ialah turun ke jalan.

PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  Fadlun Abdillah  BKN  honorer 
