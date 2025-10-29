Jika 3 Tuntutan Ini Dikabulkan, Honorer Lebih Suka jadi PPPK, Bukan PNS

Rabu, 29 Oktober 2025 – 00:09 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) konsisten pada tuntutan awal, yakni seluruh non-ASN diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Ketika saat ini sudah mulai ada pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, FHNK2I mendesak peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi ASN full time.

Ketua Umum DPP FHNK2I Raden Sutopo Yuwono mengatakan pihaknya terus berjuang agar 3 tuntutan yang digaungkan bisa terwujud.

Revisi UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanfaatkan untuk menggaungkan lagi 3 tuntutan, yakni:

1. Peningkatan status ASN paruh waktu menjadi full time atau penuh waktu.

2. Kontrak kerja PPPK sampai batas usia pensiun (BUP).

3. PPPK mendapatkan pensiun bulanan seperti PNS.

Raden Sutopo mendesak DPR dan pemerintah agar mengakomodir 3 tuntutan itu dalam pembahasan revisi UU ASN.