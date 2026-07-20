Jika Argentina Juara Piala Dunia 2026, Berakhir Sudah Perdebatan soal Messi atau Ronaldo

jpnn.com - NEW JERSEY – Skor Spanyol vs Argentina hingga menit ke-90+4 pertandingan final Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin (20/7) dini hari WIB, masih tanpa gol.

Pengamat sepak bola Justinus Laksana yang akrab disapa Coach Justin, ingin Argentina juara Piala Dunia 2026 agar debat soal siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa (greatest of all time/GOAT) tuntas.

"Jadi, secara pribadi saya pegang Messi (untuk juara Piala Dunia 2026-red)," ujar Justin di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Sabtu, waktu setempat.

Adapun perdebatan soal GOAT kerap muncul begitu membicarakan dua nama, Lionel Messi dan bintang Portugal, Cristiano Ronaldo.

Menurut Justin, Argentina memiliki modal besar untuk menundukkan Spanyol di puncak Piala Dunia 2026.

Skuad berjuluk Tim Tango, eks pelatih tim nasional futsal Indonesia itu melanjutkan, sangat disiplin.

Dia pun menyebut Argentina dalam motivasi tinggi untuk membantu Messi meraih Piala Dunia kedua di ujung kariernya.

"Piala Dunia ini bisa menjadi 'last dance' untuk Messi. Timnas Argentina tentu ingin memberikan sesuatu yang spesial," kata Justin.