Jika Ini Sampai Terjadi, Ahmad Ali Mengundurkan Diri

jpnn.com - PALU - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan dirinya siap letak jabatan jika Sulawesi Tengah tidak berhasil menyumbangkan satu kursi anggota DPR RI dan Ketua DPRD tingkat provinsi.

Meski Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memuji kader PSI se Sulteng, Ali meminta agar para kader tidak berpuas hati.

"Pujian yang diberikan Ketum harus menjadi cambuk. Jangan pernah berpesta dan pernah puas dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kaesang dengan capaian hari ini," kata Ali dalam sambutannya di Rakorwil DPW PSI Sulteng, Rabu (19/11).

Dia mengatakan para kader baru boleh berpesta setelah Pemilu 2029.

"Saya memberikan keyakinan, memberikan jaminan kepada Ketua Umum. Setidak-tidaknya, Sulteng akan berkontribusi setidak-tidaknya satu kursi untuk DPR RI dan ketua DPRD provinsi insyaallah akan menjadi milik PSI. Kalau itu tidak tercapai, Ketua Harian siap meletakkan jabatannya," ujarnya.

Dia lantas mengajak para kader PSI untuk merebut kemenangan yang diraihnya untuk partai sebelumnya.

"Ini sebagian besar adalah orang-orang yang memenangi Pemilu 2019. Mereka sudah tahu cara menang," tuturnya.

Ali juga mengatakan semua kader PSI terutama dari Sulteng harus memiliki loyalitas kepada Kaesang, bukan dirinya.