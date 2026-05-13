Jika Kata JPU Ini Benar, Maka Nadiem Makarim Sangatlah Nakal

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dugaan korupsi digitalisasi pendidikan pengadaan chromebook Kemendikbudristek Roy Riady mengungkap sejumlah fakta dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Dalam agenda pemeriksaan Terdakwa Nadiem Makarim, JPU menuturkan bahwa sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri, telah terdapat kesepakatan bisnis antara perusahaan terdakwa PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dengan Google Asia Pacific yang melibatkan nilai investasi fantastis mencapai lebih dari USD 349 juta.

Menurut JPU, kerja sama ini mencakup berbagai layanan teknologi seperti Google Maps dan Google Cloud yang kemudian berkaitan dengan arah kebijakan kementerian di masa depan.

“Fakta persidangan menunjukkan bahwa enam bulan sebelum penunjukan resminya, terdakwa diduga telah mendapatkan informasi mengenai posisi menteri yang akan ditempatinya. Terdakwa kemudian membentuk grup WhatsApp yang diisi oleh orang-orang dari luar instansi pemerintah seperti Jurist Tan dan Fiona Handayani,” ujar JPU seperti dikutip dari laman kejaksaangoid.

JPU menuturkan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk merancang strategi penggantian peran pejabat organik di kementerian, merubah anggaran, serta menyusun kebijakan digitalisasi pendidikan.

Setelah menjabat menteri, terdakwa membawa gaya kepemimpinan korporasi dan lebih mempercayai organisasi bayangan (shadow organization) serta Staf Khusus Menteri dibandingkan para direktur jenderal dan direktur yang ada di struktur organisasi resmi Kemendikbudristek.

JPU menegaskan adanya indikasi kejahatan kerah putih (white collar crime) yang sangat terencana.

Bukti elektronik dari grup percakapan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pengadaan Chromebook sudah dimulai sejak Februari 2020, sebelum keputusan formal rapat pada Mei 2020.