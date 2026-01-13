Jika Tavares Bisa Asah Trisula Persebaya, Sungguh Berbahaya!

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:18 WIB

jpnn.com - SURABAYA - Juru Racik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares angkat bicara soal penampilan lini serang tim yang baru diasuhnya.

Debut Tavares di Persebaya diwarnai sukacita. Bajol Ijo -julukan tim dari Kota Pahlawan itu, mengalahkan pasukan yang sulit dikalahkan di putaran pertama Super League, Malut United.

Persebaya menang 2-1 pada pekan ke-17 atau minggu terakhir paruh musim.

Tavares menyoroti permainan agresif trisula Persebaya, yakni Bruno Moreira, Gali Freitas, dan Malik Risaldi, ditambah Francisco Rivera yang bermain sebagai pemain posisi sepuluh.

“Kami memiliki banyak pemain cepat, seperti Bruno, Gali, dan Malik,” ujar Tavares.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu juga mengapresiasi pergerakan tanpa bola para pemain Persebaya.