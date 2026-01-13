Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jika Tavares Bisa Asah Trisula Persebaya, Sungguh Berbahaya!

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:18 WIB
Jika Tavares Bisa Asah Trisula Persebaya, Sungguh Berbahaya! - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Juru Racik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares angkat bicara soal penampilan lini serang tim yang baru diasuhnya.

Debut Tavares di Persebaya diwarnai sukacita. Bajol Ijo -julukan tim dari Kota Pahlawan itu, mengalahkan pasukan yang sulit dikalahkan di putaran pertama Super League, Malut United.

Persebaya menang 2-1 pada pekan ke-17 atau minggu terakhir paruh musim.

Baca Juga:

Tavares menyoroti permainan agresif trisula Persebaya, yakni Bruno Moreira, Gali Freitas, dan Malik Risaldi, ditambah Francisco Rivera yang bermain sebagai pemain posisi sepuluh.

Baca Juga:

“Kami memiliki banyak pemain cepat, seperti Bruno, Gali, dan Malik,” ujar Tavares.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu juga mengapresiasi pergerakan tanpa bola para pemain Persebaya.

Persebaya Surabaya akan melakoni big match di pekan ke-18 Super League, ketemu PSIM Yogyakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Super League  Bernardo Tavares  klasemen Super League  jadwal Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp