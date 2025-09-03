Jika Tol Palembang-Betung Seksi 3 Rampung, Jarak Tempuh Pangkalan Balai-Betung hanya 10 Menit

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Salah satunya ialah main road Tol Palembang-Betung Seksi 3 sepanjang 14 kilometer. Tol itu menghubungkan Pangkalan Balai hingga Betung, Sumatera Selatan.

Hingga akhir Juli 2025, progress pembangunan Tol Palembang-Betung telah mencapai 21 persen. Adapun lingkup pekerjaan HKI pada proyek ini meliputi pengerjaan main road, struktur pile slab, overpass dan jembatan underpass.

Jika Tol Palembang-Betung Seksi 3 ini dioperasikan, maka perjalanan dari Pangkalan Balai menuju Betung yang selama ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit melalui jalan nasional dapat dipangkas hanya menjadi 10 menit lewat tol.

"Akses tol ini akan mendukung kelancaran distribusi logistik, mempermudah mobilitas masyarakat, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera Selatan," ungkap Direktur Operasi III HKI Aditya Novendra Jaya, Rabu (3/9).

Aditya mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa dimulai dari kemudahan akses infrastruktur. Oleh karena itu, pihaknya optimistis Tol-Palembang Seksi 3 ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi wilayah. "Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar kami bisa mengerjakan tol ini dengan baik,” ungkapnya.

Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 606 Ribu Batang Rokok Ilegal di Gerbang Tol Banyumanik

Aditya menambahkan tol ini bukan sekadar pekerjaan konstruksi, melainkan bagian dari upaya HKI menghadirkan infrastruktur andal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami mengaplikasikan teknologi konstruksi digital, seperti Building Information Modelling (BIM) dan electricity density gauge (EDG), untuk menjamin kualitas dan akurasi pekerjaan,” kata Aditya.