Jilbab hingga Batik Impor Kuasai Pasar Domestik, Pelaku Praktik White Label Kena Sentil

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti tantangan berat yang kini dihadapi pasar dalam negeri.

Dia menekankan keberadaan produk impor asal China dan praktik White Label telah menjadi salah satu masalah terbesar saat ini.

Maman menjelaskan isu ini sangat krusial, terutama jika dilihat dari kacamata pelaku usaha mikro, terutama sektor fesyen.

"Jadi dari baju, celana, underwear, outerwear, sepatu, sendal, kacamata, anting-anting. Semua itu sekarang didominasi produk dari luar," kata Maman dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia yang disiarkan secara daring, dikutip Selasa, (2/12).

Maman menyebut berbagai jenis produk sandang dan aksesori kini dinilai telah dikuasai barang-barang asing.

Kondisi itu membuat produk lokal makin sulit bersaing di rumah sendiri, akibat derasnya arus barang impor dan perbedaan harga yang signifikan.

"Semua itu sekarang didominasi produk dari luar. Hampir enggak ada tuh produk UMKM yang memang dia bisa survive, karena lapangan itu dibanjiri dengan produk dari luar," ujar Maman.

Masalah tersebut, kata Maman, tidak hanya terjadi di satu daerah melainkan merata secara nasional.