JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

JIS Pattimura Elementary Tampil dengan Wajah & Fasilitas Baru, Ramah Lingkungan

Kamis, 28 Agustus 2025 – 18:43 WIB
Pohon ini sudah ada sejak Jakarta Intercultural School (JIS) Pattimura Elementary berdiri. usia pohon ini sudah lebih dari 70 tahun dan tetap dipertahankan saat kampus Pattimura ini direnovasi 7 tahun lalu. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Intercultural School (JIS) Pattimura Elementary, kini tampil dengan wajah baru. Hal ini setelah kampus pertama JIS tersebut tuntas melakukan renovasi yang dimulai sejak tujuh tahun lalu.

"Awal dari proses renovasi besar ini dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak akan fasilitas yang lebih baik untuk generasi penerus," kata Principal JIS Pattimura Elementary, Jill Bellamy, dalam diskusi dengan media di Jakarta, Rabu (27/8).

Terkini, gedung baru JIS Pattimura Elementary hadir dengan desain ramah lingkungan, ruang belajar yang modern, dan berbagai ruang spesialis yang menjawab kebutuhan siswa dari beragam latar belakang. Melalui renovasi ini, kapasitas siswa meningkat 30 persen. 

"Renovasi ini juga memungkinkan kami menghadirkan ruang-ruang yang benar-benar dirancang untuk mendukung pembelajaran, mulai dari ruang terapis okupasi hingga ruang kelas khusus bagi siswa dengan kebutuhan neurodiversity,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sebagai kampus pertama JIS, Pattimura Elementary memiliki tempat istimewa dalam sejarah sekolah dan Indonesia. Dengan desain yang dibuat khusus (purpose-built) untuk kebutuhan anak, fasilitas baru ini memperkuat komitmen JIS dalam memberikan pendidikan berkualitas, inklusivitas, dan lingkungan belajar terbaik.

“Kami selalu menjadi sekolah inklusif dengan reputasi kuat dalam menerima anak-anak dari beragam latar belakang akademik dan kebutuhan belajar," tuturnya.

Fasilitas terbaru mencakup perpustakaan dua lantai yang lebih luas, ruang makerspace untuk teknologi, desain, dan robotik, serta ruang seni pertunjukan yang dilengkapi area musik dan tari. 

"Untuk pertama kalinya, tim pengajar Bahasa Indonesia memiliki ruang kelas khusus, memperkuat peran pelajaran bahasa dan budaya lokal bagi seluruh siswa," ungkapnya.

JIS Pattimura Elementary tampil dengan wajah & fasilitas baru, ramah lingkungan serta modern

