Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk Bintangi Drama Boyfriend on Demand

Jumat, 23 Januari 2026 – 22:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jisoo BLACKPINK, akan beradu akting dengan aktor Seo In Guk dalam drama romantis berjudul Boyfriend on Demand.

Serial ini menjadi salah satu proyek Korea terbaru yang diperkenalkan platform streaming tersebut pada 2026.

Menurut laporan Soompi, Netflix memperkenalkan Boyfriend on Demand dalam acara “Next on Netflix 2026 Korea” yang digelar di Seoul, Korea Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Netflix juga menampilkan cuplikan penampilan Jisoo dan Seo In Guk dalam peran masing-masing.

Boyfriend on Demand mengusung genre komedi romantis dengan kisah tentang Seo Mi Rae, seorang produser webtoon yang kelelahan akibat tekanan pekerjaan.

Untuk mengatasi kejenuhannya, Mi Rae berlangganan layanan simulasi kencan virtual demi merasakan pengalaman romansa impian.

Drama ini disutradarai oleh Kim Jung Sik, yang sebelumnya dikenal lewat karya Work Later, Drink Now dan Not Others.

Dia kembali dipercaya menggarap proyek romantis yang menyasar penonton muda dan penggemar drama Korea.