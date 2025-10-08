Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Jisoo Blackpink Resmi Umumkan Kolaborasi dengan Zayn Malik Lewat Eyes Closed

Rabu, 08 Oktober 2025 – 17:34 WIB
Jisoo Blackpink Resmi Umumkan Kolaborasi dengan Zayn Malik Lewat Eyes Closed
Salah satu personel girlgrup Blackpink, Jisoo membagikan kabar terbaru mengenai karya musiknya. Foto: Instagram/sooyaaa

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu personel girlgrup Blackpink, Jisoo membagikan kabar terbaru mengenai karya musiknya.

Pasalnya, idol K-Pop 30 tahun tersebut dikabarkan berkolaborasi dengan penyanyi Zayn Malik melalui single digital bertajuk Eyes Closed.

Dilansir dari Soompi, baik Jisoo Blackpink maupun Zayn Malik telah mengumumkan mereka akan merilis single digital baru mereka 'Eyes Closed' pada 10 Oktober tengah malam waktu setempat.

Sementara itu sebelumnya, Jisoo sempat membagikan teaser melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, dia membagikan teaser berupa foto bertuliskan Eyes Closed, dengan Jisoo tampak berdiri di depan siluet seorang pria yang membelakanginya.

Dalam unggahan itu, Jisoo hanya menuliskan keterangan singkat.

"A duet is near (Duetnya sudah dekatDuetnya sudah dekat)," ujar Jisoo BLACKPINK melalui akunnya di Instagram, Senin (6/10).

Pada hari berikutnya, personel tertua dari girlgrup Blackpink itu kembali mengunggah foto bertuliskan Eyes Closed.

Salah satu personel girlgrup Blackpink, Jisoo membagikan kabar terbaru mengenai karya musiknya.

