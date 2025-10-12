Jisoo dan Zayn Menyentuh Perasaan Lewat Eyes Closed

Minggu, 12 Oktober 2025 – 19:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Superstar Korea Selatan, Jisoo berkolaborasi dengan penyanyi kenamaan, Zayn lewat single terbaru yang bertajuk Eyes Closed.

Diproduksi secara ekspansif dalam genre yang berbeda, lagu duet tersebut menangkap antisipasi yang menegangkan dan mendebarkan.

Kolaborasi penting itu hadir di tengah kesibukan Jisoo yang menjalani Deadline World Tour bersama BLACKPINK.

Sementara itu, Zayn bakal memulai tahun 2026 dengan residensi pertama di Las Vegas, sekaligus menandai babak selanjutnya.

Eyes Closed dari Jisoo dan Zayn dibuka dengan nada yang lembut. Cerita sinematik keduanya terbuka seiring dengan lagu yang makin dalam, kunci dan akustik gitar dengan bass, serta atmosfer tanpa batas yang lepas dan bebas.

Vokal Jisoo dan Zayn makin menjiwai bagai mengikat janji ketika bernyanyi bagian reff lagu Eyes Closed.

Lagu Eyes Closed dari Jisoo dan Zayn dirilis melalui Warner Records serta sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Sejak lagu tersebut dirlis, banyak penggemar yang mengaku terbawa perasaan saat mendengarkan.