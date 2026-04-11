Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

JK Didorong Bicara Langsung kepada Prabowo

Sabtu, 11 April 2026 – 09:03 WIB
Waketum PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyoroti adanya banyak tokoh yang ingin memberikan saran dan kritik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu menurutnya sangat baik dan perlu diapresiasi. Apalagi, saran dan kritik yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta dan aspirasi masyarakat.

"Pak Prabowo sangat senang mendengar saran dan kritik. Malah beliau sering mengundang para tokoh untuk berdiskusi di istana. Ada yang dari kalangan birokrat, ulama dan tokoh agama, guru besar, media massa, aktivis, dan berbagai elemen lainnya," kata Saleh.

Menurut Saleh, setiap pertemuan yang dilakukan presiden selalu diisi dengan diskusi. Bahkan, tidak hanya mereka yang ke istana yang mengetahui isi pertemuan, masyarakat luas pun dapat mengikutinya melalui siaran televisi.

"Ini menandakan kerendahan hati Prabowo untuk selalu bersama dengan seluruh komponen masyarakat dalam menata pembangunan ke depan," ucapnya.

Dalam konteks keterbukaan seperti ini, Saleh menilai sudah sepatutnya Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, sebagai salah seorang tokoh bangsa menyempatkan diri untuk bertemu Prabowo secara langsung di istana.

"Apa pun saran, masukan, dan bahkan kritik yang ingin disampaikan akan lebih pas untuk diutarakan di hadapan orangnya. Saya yakin Prabowo akan senang bertemu dengan tokoh sekaliber Pak Jusuf Kalla. Itulah sebabnya, saya dengar, Pak JK selalu diundang juga ke istana," tuturnya.

Saleh menilai Pak JK itu tokoh hebat, tidak hanya menguasai bisnis, tetapi juga sangat mengerti politik dan birokrasi. Hal itu tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga sampai ke manca negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Jusuf Kalla  JK  Saleh Partaonan Daulay  Presiden Prabowo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp