JK Puji Peran Prof Deby Vinski dalam Membawa Harum RI ke Panggung Kedokteran Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Prof Dr Deby Vinski melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK).

Prof Deby melaporkan kegiatan internasional terkininya kepada Honorary Advisor World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) dan World Council of Stem Cell (WOCS).

Prof. Deby sebagai President of The Congress melaporkan bahwa International Conference on Regenerative Medicine and Stem Cell Therapy telah di Roma, Italia, berlangsung sukses dan lancer dan dihadiri oleh para ilmuwan, peneliti, serta praktisi medis dari seluruh dunia.

Kongres di Roma bergengsi ini mempertemukan para ilmuwan, dokter, dan peneliti dari berbagai belahan dunia dan Deby didampingi oleh wakilnya dari AS dr Darwin Owen serta hadir para pakar dunia lainnya seperti Prof dr Svetlana Trofimova, Prof dr Jaime Rodriguez dr Walid Khairallah, dr Karl Attieh, Prof Darren Griffin dari University of Kent Inggris seorang ahli Genomik yang legendaris dan akan menjadi Penasehat Pusat Genomik di Indonesia .

Prof. Deby juga diundang untuk menjalin kerja sama strategis dengan Swiss Stem Cell Biotech dan ReYou, perusahaan yang dikenal sebagai pemasok utama sel punca di seluruh Swiss serta pusat penyimpanan tali pusat terbesar di negara tersebut.

Swiss Stem Cell Biotech dan ReYou juga memiliki fasilitas riset dan pengembangan selain di Swiss juga ada di Roma, Italia, yang memungkinkan integrasi lintas negara dalam pengembangan terapi regeneratif global.

Sebagai bentuk pengakuan atas keahliannya di bidang kesehatan regeneratif, Prof. Deby juga diminta untuk bergabung sebagai anggota Health Council di Swiss, memperkuat pengaruh Indonesia dalam pembentukan kebijakan dan praktik internasional di bidang kesehatan berbasis sains dan inovasi sel punca.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Prof. Deby dalam menjalankan visi WOCPM dan WOCS untuk mewujudkan kolaborasi global demi masa depan kedokteran preventif, regeneratif, dan anti-penuaan yang lebih maju dan bermanfaat luas.