JKT48 Jadi Wajah Baru Sukro Oven, Bawa Semangat Gas Bareng Anak Muda

Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:26 WIB
JKT48 Jadi Wajah Baru Sukro Oven, Bawa Semangat Gas Bareng Anak Muda
JKT48 resmi jadi Brand Ambassador Sukro Oven, hadirkan energi positif untuk generasi muda. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola JKT48 menjadi Brand Ambassador Sukro Oven. Kolaborasi ini membawa semangat baru dengan tagline “Renyahnya Pecah, Gaslah Bareng JKT48!."

Kolaborasi ini menandai langkah strategis Sukro Oven untuk lebih dekat dengan generasi muda Indonesia.

Kapten JKT48, Gracia, menyambut antusias kerja sama ini. Sebelumnya, mereka sudah melakukan pemotrratn photo dan video shoot.



"Enggak sabar mau lihat hasilnya! Senang juga karena Sukro Oven sudah mau support tour dan konser kemarin! Terima kasih,” ujar Gracia, di JKT48 Theater, Jakarta, Selasa (12/8).

Indah, salah satu member JKT48, mengungkapkan pengalaman kolaborasi ini terasa menyenangkan dan bermakna.

“Konsep photo dan video shoot-nya ceria dan dekat dengan anak muda. Dukungan Sukro Oven bikin kami merasa dihargai dan dipercaya,” katanya.



Dia juga berharap setiap kali fan menikmati Sukro Oven, mereka bisa merasakan energi dan kebersamaan seperti saat mendukung JKT48.

Deputy Marketing Director PT Dua Kelinci, Emmanuel Dean mengatakan pemilihan JKT48 sebagai Brand Ambassador karena kesamaan semangat.

JKT48 resmi jadi Brand Ambassador Sukro Oven, hadirkan energi positif untuk generasi muda.

