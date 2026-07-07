JMFF 2026 Menghadirkan Ruang Eksplorasi Anak, Orang Tua Sambut Positif

jpnn.com, JAKARTA - Seorang bocah berusia sekitar lima tahun berdiri di depan simulator excavator dengan helm kuning yang sedikit miring di kepalanya.

Dia menggenggam joystick, melirik ke kiri memastikan orang tuanya masih memperhatikan, lalu dengan serius mulai menggerakkan lengan alat berat di hadapannya.

Tak lama, senyum lebar mengembang di wajahnya.

Pemandangan seperti ini berulang di hampir setiap sudut Junior Miners Fun Fest (JMFF) 2026 yang digelar di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang, pelaksanaan hari ketiga, Sabtu (4/6).

Mengenakan rompi dan helm keselamatan berwarna putih, anak-anak secara bergantian anak berlarian menyusuri Mining Zone yang khas dengan konsep underground mining, mencoba berbagai wahana yang mensimulasikan operasional pertambangan atau duduk serius menyusun balok di area Mining Builder.

Di luar area permainan, antrean orang tua masih terus berdatangan mendaftarkan anak-anaknya untuk ikut merasakan pengalaman bermain sambil belajar yang dirancang MIND ID bersama seluruh anggota Grup.

Bagi para orang tua yang hadir, JMFF 2026 terasa lebih dari sekadar hiburan liburan sekolah.