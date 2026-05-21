JNE Gelar JLC Race Award 2025, Apresiasi bagi Kesuksesan UKM di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kemajuan bisnis merupakan cita-cita yang terus diupayakan oleh setiap pengusaha di tanah air. Dalam mencapai tujuan tersebut, aspek distribusi memainkan peran yang sangat krusial di samping kualitas produk dan pertumbuhan omzet.

Menyadari hal ini, JNE terus berkomitmen mendukung kelancaran bisnis para pemilik usaha melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah gelaran JLC Race Award 2025.

JLC Race Award merupakan ajang penghargaan tahunan sebagai bentuk apresiasi JNE terhadap pelanggan setia yang tergabung dalam keanggotaan JNE Loyalty Card (JLC). Hingga saat ini program JLC telah berhasil merangkul lebih dari 1 juta anggota di seluruh Indonesia.

Puncak acara JLC Race Award 2025 dilaksanakan pada Rabu malam (20/5) bertempat di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta. Acara berlangsung meriah dengan dipandu oleh MC Ario Astungkoro serta penampilan spesial dari Kunto Aji dan Java Jive.

Acara ini sekaligus menjadi seremoni penyerahan hadiah bagi para anggota JLC yang memenangkan JLC Race 2025. Proses penentuan dan pengesahan pemenang dilakukan pada 31 Maret 2026 lalu di kantor pusat JNE, Jakarta Barat, yang disaksikan dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Jakarta, dan pihak notaris.

Kompetisi JLC Race terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Transaksi Tertinggi dan Volume Pengiriman Terbanyak, yang mencakup skala pemenang di tingkat Nasional maupun Regional.

Pada tahun ini, JNE menetapkan 24 pemenang yang terdiri dari 6 pemenang tingkat Nasional dan 18 pemenang tingkat Regional. Apresiasi yang diberikan pun sangat bernilai sebagai bentuk dukungan nyata bagi bisnis mereka, mulai dari 2 buah mobil BYD Atto 1, sepeda motor, paket Umrah atau perjalanan wisata, hingga logam mulia untuk pemenang nasional.

Sementara bagi pemenang di tingkat regional, JNE memberikan hadiah berupa sepeda motor, logam mulia dan barang-barang elektronik seperti gadget.