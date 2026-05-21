Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

JNE Gelar JLC Race Award 2025, Apresiasi bagi Kesuksesan UKM di Indonesia

Kamis, 21 Mei 2026 – 11:00 WIB
JNE Gelar JLC Race Award 2025, Apresiasi bagi Kesuksesan UKM di Indonesia - JPNN.COM
JLC Race Award 2025, gelar malam apresiasi JNE bagi kesuksesan pelaku UKM di Indonesia. Foto: JNE

jpnn.com, JAKARTA - Kemajuan bisnis merupakan cita-cita yang terus diupayakan oleh setiap pengusaha di tanah air. Dalam mencapai tujuan tersebut, aspek distribusi memainkan peran yang sangat krusial di samping kualitas produk dan pertumbuhan omzet.

Menyadari hal ini, JNE terus berkomitmen mendukung kelancaran bisnis para pemilik usaha melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah gelaran JLC Race Award 2025.

JLC Race Award merupakan ajang penghargaan tahunan sebagai bentuk apresiasi JNE terhadap pelanggan setia yang tergabung dalam keanggotaan JNE Loyalty Card (JLC). Hingga saat ini program JLC telah berhasil merangkul lebih dari 1 juta anggota di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Puncak acara JLC Race Award 2025 dilaksanakan pada Rabu malam (20/5) bertempat di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta. Acara berlangsung meriah dengan dipandu oleh MC Ario Astungkoro serta penampilan spesial dari Kunto Aji dan Java Jive.

Acara ini sekaligus menjadi seremoni penyerahan hadiah bagi para anggota JLC yang memenangkan JLC Race 2025. Proses penentuan dan pengesahan pemenang dilakukan pada 31 Maret 2026 lalu di kantor pusat JNE, Jakarta Barat, yang disaksikan dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Jakarta, dan pihak notaris.

Kompetisi JLC Race terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Transaksi Tertinggi dan Volume Pengiriman Terbanyak, yang mencakup skala pemenang di tingkat Nasional maupun Regional.

Baca Juga:

Pada tahun ini, JNE menetapkan 24 pemenang yang terdiri dari 6 pemenang tingkat Nasional dan 18 pemenang tingkat Regional. Apresiasi yang diberikan pun sangat bernilai sebagai bentuk dukungan nyata bagi bisnis mereka, mulai dari 2 buah mobil BYD Atto 1, sepeda motor, paket Umrah atau perjalanan wisata, hingga logam mulia untuk pemenang nasional.

Sementara bagi pemenang di tingkat regional, JNE memberikan hadiah berupa sepeda motor, logam mulia dan barang-barang elektronik seperti gadget.

JLC Race Award 2025, gelar malam apresiasi JNE bagi kesuksesan pelaku UKM di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   JNE  UKM  Kunto Aji  Bisnis 
BERITA JNE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp