JNE Rayakan Iduladha 1447 Hijriah dengan Semangat Berbagi dan Promo Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Di Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, JNE kembali mempertegas komitmennya dalam menebarkan kebaikan dan mepererat tali silahturahmi.

Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, JNE dan TIKI tahun ini kembali bersinergi menggelar kegiatan kurban. Dalam kegiatan ini, sebanyak 30 ekor sapi dikurbankan, lalu dikemas secara ramah lingkungan menggunakan 3.000 besek yang siap dibagikan ke warga sekitar.

Proses penyembelihan dilaksanakan di Yayasan Taman Yatim Piatu dan Tuna Netra (Yatuna) Soeprapto Soeparno, Jakarta Timur, yang merupakan sebuah Lembaga sosial yang didirikan oleh almarhum H. Soeprapto Suparno, pendiri JNE dan TIKI.

Tak hanya fokus pada penyembelihan dan distribusi daging kurban, perayaan Iduladha tahun ini juga dikemas dengan activation sosial yang inspiratif.

TIKI dan JNE mengundang Chef Jenny, finalis Top 6 Master Chef Indonesia Season 8 untuk mengolah daging kurban dalam jumlah besar menjadi hidangan siap saji yang lezat dan bergizi.

Hidangan tersebut kemudian dibagikan kepada anak-anak yatim dan penyandang tunanetra di yayasan. Rangkaian acara juga dilengkapi dengan pemberian santunan anak yatim sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan terhadap sesama.

Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, TIKI dan JNE melibatkan dokter hewan profesional yang bertugas memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum penyembelihan. Langkah ini memastikan daging yang didistribusikan kepada masyarakat terjamin segar, sehat, dan layak dikonsumsi.

“Melalui kegiatan kurban ini, JNE ingin menghadirkan keberkahan bagi masyarakat yang telah tumbuh bersama perusahaan. Filosofi ‘Berbagi, Memberi, dan Menyantuni’ tetap menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perusahaan. Dengan semangat ‘Connecting Happiness’, JNE mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama, memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa setiap kebaikan yang disalurkan dapat mempererat silaturahmi serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas,” kata Presiden Direktur JNE M. Feriadi Soeprapto.