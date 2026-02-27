Joan Mir Bicara soal RC213V, Ada Sinyal Kebangkitan Honda HRC di MotoGP 2026?

jpnn.com - Joan Mir mulai melihat titik terang dari proyek yang sedang digarap Honda HRC menjelang MotoGP 2026.

Kampiun MotoGP 2020 itu menilai arah pengembangan RC213V kini bergerak ke jalur yang lebih menjanjikan dibanding musim-musim sebelumnya.

Mir menyebut sejumlah pembaruan pada motor pabrikan Jepang tersebut memberi sinyal positif.

Meski masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, pembalap bernomor 36 itu menegaskan tim harus tetap menjaga ritme kerja menjelang seri pembuka.

"RC213V memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Kami juga sudah menemukan beberapa poin penting untuk dievaluasi."

"Namun, yang paling krusial saat ini ialah tetap fokus dan bekerja sekeras mungkin menghadapi balapan pertama," ucap Mir.

Di sisi lain, Mir menyadari persaingan MotoGP musim depan bakal sulit ditebak.

Penerapan regulasi baru diyakininya akan mengubah peta kekuatan antartim, sekaligus membuka peluang kejutan sepanjang musim.