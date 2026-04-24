Job Fair 2026 Menyediakan Ribuan Lowongan Kerja, Catat Jadwalnya

jpnn.com - KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar bursa kerja atau job fair 2026 dengan menyediakan 1.707 lowongan kerja dari 44 perusahaan.

Job fair diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-62 Provinsi Sultra.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Provinsi Sultra LM Aki Haswandy mengatakan bahwa bursa kerja tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yakni 24-26 April 2026.

"Kegiatan ini bagian dari program prioritas Bapak Gubernur, Program Samudra atau Semua Mudah Dapat Kerja," kata Ali Haswandy di Kendari, Jumat (24/4).

Dia menjelaskan bahwa bursa kerja tersebut bertujuan memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan pihak perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

"Pelaksanaan bursa kerja ini merupakan upaya mengaktualisasikan program Bapak Gubernur agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan, sekaligus memeriahkan HUT Ke-62 Sultra," ujar Ali Haswandy.

Ia merinci bahwa sektor pertambangan dan industri pengolahan masih mendominasi kebutuhan tenaga kerja dalam bursa kerja tahun ini.

Selain lowongan domestik, pemerintah juga menyediakan akses informasi bagi masyarakat yang berminat meniti karier di luar negeri melalui jalur resmi dan legal.