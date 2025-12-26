Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Joey Pelupessy & Maarten Paes Gabung Persib? Manajemen dan Haji Umuh Beri Bocoran

Jumat, 26 Desember 2025 – 10:10 WIB
Joey Pelupessy & Maarten Paes Gabung Persib? Manajemen dan Haji Umuh Beri Bocoran - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy. Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Rumor dua pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupessy dan Maarten Paes bergabung dengan klub Persib Bandung, kian berembus kencang.

Pada Kamis (25/12/2025) malam, informasi perjanjian kesepakatan para pemain naturalisasi itu ramai di media sosial. Beberapa akun medsos sepak bola banyak yang menyatakan jika Pelupessy dan Paes sudah sepakat gabung dengan Persib pada bursa transfer paruh musim, Januari 2026.

Dalam sebuah wawancara dengan Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan, manajemen tak menyatakan secara gamblang soal rencana Persib memboyong Pelupessy dan Paes.

Baca Juga:

Adhitia mengatakan, keberhasilan Persib membawa Thom Haye dan Eliano Reijnders dalam bursa transfer awal musim ini, jadi tolak ukur manajemen.

"Kita doakan saja. Kalau melihat musim ini, dua pemain naturalisasi, berhasil gak? berhasil kan. Itu bisa jadi tolak ukur kami," kata Adhitia, dikutip Jumat (26/12).

Adhitia pun sempat menyinggung sosok Pelupessy dan Paes yang masuk radar pelatih Bojan Hodak. Namun ia tak mengungkap apakah keduanya benar akan berseragam Persib di putaran dua.

Baca Juga:

Hanya saja, Adhitia berharap, Persib bisa mengulang kesuksesan memboyong pemain bintang, seperti yang dilakukan pada Thom Haye dan Eliano Reijnders.

"Kami berharap bisa mengulang kesuksesan yang sama, tapi pemain naturalisasi banyak, dan kita tidak tahu siapa yang benar-benar datang," tuturnya.

Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat buka suara mengenai rumor Joey Pelupessy dan Maarten Paes sebagai pemain baru di paruh dua Liga 1.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Thom haye  Maarten Paes  Joey Pelupessy  Eliano Reijnders  Haji Umuh 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp