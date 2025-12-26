Joey Pelupessy & Maarten Paes Gabung Persib? Manajemen dan Haji Umuh Beri Bocoran

jpnn.com - Rumor dua pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupessy dan Maarten Paes bergabung dengan klub Persib Bandung, kian berembus kencang.

Pada Kamis (25/12/2025) malam, informasi perjanjian kesepakatan para pemain naturalisasi itu ramai di media sosial. Beberapa akun medsos sepak bola banyak yang menyatakan jika Pelupessy dan Paes sudah sepakat gabung dengan Persib pada bursa transfer paruh musim, Januari 2026.

Dalam sebuah wawancara dengan Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan, manajemen tak menyatakan secara gamblang soal rencana Persib memboyong Pelupessy dan Paes.

Adhitia mengatakan, keberhasilan Persib membawa Thom Haye dan Eliano Reijnders dalam bursa transfer awal musim ini, jadi tolak ukur manajemen.

"Kita doakan saja. Kalau melihat musim ini, dua pemain naturalisasi, berhasil gak? berhasil kan. Itu bisa jadi tolak ukur kami," kata Adhitia, dikutip Jumat (26/12).

Adhitia pun sempat menyinggung sosok Pelupessy dan Paes yang masuk radar pelatih Bojan Hodak. Namun ia tak mengungkap apakah keduanya benar akan berseragam Persib di putaran dua.

Hanya saja, Adhitia berharap, Persib bisa mengulang kesuksesan memboyong pemain bintang, seperti yang dilakukan pada Thom Haye dan Eliano Reijnders.

"Kami berharap bisa mengulang kesuksesan yang sama, tapi pemain naturalisasi banyak, dan kita tidak tahu siapa yang benar-benar datang," tuturnya.