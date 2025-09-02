Joget Kebenaran

Joget KebenaranOleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Ditemukan: ada asing bermain di balik kerusuhan dan bakar-bakar di Indonesia Jumat lalu.
Ditemukan: pola gerakan yang sama di setiap kerusuhan dan pembakaran.
Ada komando berbentuk tanda-tanda untuk dimulainya kerusuhan. Tanda-tanda itu berupa kembang api dan mercon.
Ditemukan: telah dikembangkannya "kebenaran baru" di medsos. Yakni penggabungan dua kebenaran menjadi satu "kebenaran baru".
Benar, ada joget-joget di ruang sidang DPR/MPR. Itu fakta. Benar, tunjangan anggota DPR baru saja dinaikkan -ditambah tunjangan perumahan yang tiga juta kali 26 itu.
Dua kebenaran itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Tetapi kalau dirangkai dalam satu medsos bisa muncul "kebenaran baru": "anggota DPR/MPR joget-joget mensyukuri kenaikan tunjangan".
Lantas diberi sedikit bumbu: di saat rakyat menderita akibat kenaikan pajak-pajak mereka joget-joget menikmati kenaikan gaji yang luar biasa besarnya.
"Kebenaran baru" itulah yang akhirnya dipercayai masyarakat sebagai kebenaran.