JPNN.com - Entertainment - Musik

Jogja Lantai 2, Kolaborasi Fanny Soegi dan Heruwa Shaggydog

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:09 WIB
Fanny Soegi dan Heruwa Shaggydog. Foto: Dok. DoggyHouse Records

jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyanyi Fanny Soegi berkolaborasi dengan vokalis Shaggydog, Heruwa merilis single terbaru yang berjudul Jogja Lantai 2.

Lagu tersebut hadir dengan suasana ceria dan ringan, terinspirasi dari pengalaman berlibur di Yogyakarta, namun dari sudut yang jarang disorot seperti wilayah di selatan kota yang lebih jauh, lebih tinggi, dan terasa lebih lengang.

Judul Jogja Lantai 2 muncul dari gambaran sederhana tentang Yogyakarta yang seolah memiliki tingkat lain.

Kawasan perbukitan kapur, jalan panjang yang membelah ladang, hingga pantai dengan ombak besar dan laguna yang masih alami menjadi latar utama cerita lagu itu.

Kini, wilayah tersebut makin ramai dikunjungi dan berkembang menjadi destinasi wisata favorit bagi banyak orang yang ingin melihat sisi Yogyakarta yang berbeda.

Lewat aransemen yang hangat dan penuh rasa gembira, lagu Jogja Lantai 2 mengajak pendengar menikmati perjalanan dan menikmati 'alam perawan' yang masih ada di Yogyakarta.

Meski terdengar ceria, Jogja Lantai 2 dari Fanny Soegi dan Heruwa menyimpan pesan yang lebih dalam.

Lagu tersebut lahir dari rasa kagum pada alam selatan Yogyakarta yang masih terasa perawan, sekaligus kekhawatiran agar keindahan itu tidak habis tergerus oleh laju pariwisata.

