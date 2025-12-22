Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Johan Garage Kembangkan Layanan Berbasis Presisi di Bekasi

Senin, 22 Desember 2025 – 19:26 WIB
Johan Garage Kembangkan Layanan Berbasis Presisi di Bekasi - JPNN.COM
Montir Johan Garage memberikan layanan servis kepada pelanggan. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BEKASI - Johan Garage, sebuah bengkel motor di wilayah Bekasi, mendapat perhatian sejumlah pengguna roda dua karena pendekatannya yang mengutamakan integrasi layanan perawatan dan modifikasi dalam satu lokasi.

Bengkel tersebut menyediakan reparasi motor harian, perawatan mesin, pembuatan komponen custom, hingga modifikasi teknis berbasis analisis data.

Owner Johan Garage, Johan Dwi Rusdyana, menjelaskan bahwa meskipun beberapa hasil modifikasi yang dikerjakan bengkel ini sempat menjadi pembahasan komunitas, aktivitas utama mereka tetap berada pada penanganan motor standar yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, banyak motor yang datang membawa gejala yang memerlukan pemeriksaan lebih terukur.

“Pendekatan diagnosa berbasis data membantu kami menemukan sumber masalah dengan lebih jelas dan mengurangi kemungkinan kesalahan penanganan,” ujar Johan Dwi Rusdyana di Bekasi, Senin (22/12).

Salah satu fasilitas yang mendapat perhatian dari para pengguna adalah mesin bubut presisi yang digunakan untuk membuat komponen pengganti ketika spare part tertentu tidak lagi tersedia di pasaran.

Komponen yang aus atau sudah tidak diproduksi dapat dibuat ulang sesuai ukuran, sehingga memberi alternatif perbaikan tanpa harus mengganti komponen secara keseluruhan.

Selain penanganan perawatan harian, Johan Garage juga menangani modifikasi teknis seperti konversi karburator ke sistem injeksi, perubahan konfigurasi mesin, dan peningkatan kapasitas silinder.

Bengkel Johan Garage yang ada di Bekasi mendapatkan perhatian dari pengguna roda dua karena mengembangkan layanan berbasis presisi.

TAGS   Bengkel Motor  Johan Garage  perawatan mesin  Servis motor 
