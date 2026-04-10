Johan Rosihan Dorong Stop Impor Bawang Putih: Indonesia Harus Swasembada Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong pemerintah untuk segera menghentikan ketergantungan impor bawang putih dan menargetkan kembali swasembada nasional.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kunjungan spesifik Komisi IV DPR.

Sebelum diskusi teknis berlangsung, Komisi IV DPR menyampaikan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen untuk menghentikan impor bawang putih secara bertahap dan terukur, serta memperkuat produksi dalam negeri.

Seruan 'Bawang Putih…stop impor, swasembada' menjadi pesan utama dalam agenda tersebut.

Johan mengatakan Indonesia sebenarnya pernah mencapai swasembada bawang putih pada era 1990-an yang salah satu sentranya adalah Sembalun NTB, sehingga upaya tersebut bukan sesuatu yang mustahil.

Namun, saat ini ekosistem produksi dinilai melemah akibat dominasi impor yang berkepanjangan.

“Kita pernah swasembada. Artinya, ini sangat mungkin kita capai kembali. Tapi hari ini kita kehilangan ekosistemnya, karena impor terlalu dominan dan petani tidak mendapatkan perlindungan yang cukup,” kata Johan dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Dia menilai masuknya bawang putih impor yang tidak terkendali, terutama saat musim panen, menjadi salah satu faktor utama yang menekan harga di tingkat petani dan menurunkan minat budidaya.