Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Johan Rosihan MPR Ingatkan Perang Iran Vs Israel-AS Ancam Stabilitas Pangan Nasional

Selasa, 10 Maret 2026 – 23:19 WIB
Johan Rosihan MPR Ingatkan Perang Iran Vs Israel-AS Ancam Stabilitas Pangan Nasional - JPNN.COM
Sekretaris Fraksi PKS MPR yang juga Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan saat hadir dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS MPR Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Johan yang juga Anggota Komisi IV DPR menyoroti eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.

Baca Juga:

Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berdampak langsung pada sektor pangan di dalam negeri.

“Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah, yaitu berdampak kepada harga minyak dunia dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan kita,” kata Johan.

Dia mengingatkan meskipun pemerintah mengklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan, persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.

Baca Juga:

“Ini kalau tidak diantisipasi, maka walaupun kita punya stok banyak, ya kan klaim pemerintah di awal Ramadan itu kan kita cukup stok untuk dalam situ. Tapi persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi kita,” tegas Johan mengingatkan.

Kenaikan harga minyak, lanjutnya, akan memperbesar biaya logistik dan berpotensi menghambat penyaluran bahan pangan ke berbagai daerah.

Sekretaris Fraksi PKS MPR Johan Rosihan menyoroti dampak eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perang Iran vs Isreal-AS  Johan Rosihan  MPR RI  Timur Tengah  ketahanan pangan  pangan nasional 
BERITA PERANG IRAN VS ISREAL-AS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp