JPNN.com - Daerah

John Hanyut di Sungai Cikapundung Bandung, Sampai Sekarang Belum Ditemukan

Jumat, 15 Mei 2026 – 19:48 WIB
Orang tenggelam. Grafis: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.COM

jpnn.com, BANDUNG - Pria bernama John (56) hanyut di aliran Sungai Cikapundung, Kota Bandung.

Tim SAR gabungan memperluas area pencarian korban yang merupakan pekerja bangunan.

John terbawa arus saat mencuci peralatan bangunan di bawah kawasan Pesantren Nurul Huda.

“Akhirnya korban terbawa arus dan tenggelam. Sampai saat ini di hari kedua melaksanakan proses pencarian,” kata Ikhwan, Jumat.

Menurut dia, debit air sungai tiba-tiba membesar dari arah hulu sehingga korban terseret arus dan tenggelam.

Dalam operasi pencarian, tim SAR membagi penyisiran ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU).

SRU pertama melakukan pencarian dari lokasi kejadian hingga kawasan Teras Cikapundung.

Kemudian SRU kedua bergerak dari Teras Cikapundung menuju kawasan Sumur Bandung, sedangkan SRU ketiga menyisir hingga kawasan PLN Bandung di Jalan Asia Afrika.

Tim SAR memperluas area pencarian pria yang hanyut di Sungai Cikapundung, Kota Bandung.

