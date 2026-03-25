John Herdman Ajak 2 Wanita di Gerbong Kepelatihan Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026

jpnn.com, JAKARTA - Gerbong kepelatihan John Herdman di Timnas Indonesia menempatkan dua wanita hebat di belakangnya.

Tercatat dua Srikandi yang ada di staf kepelatihan skuad Garuda yakni Emilia Achmadi (sport dietitian), serta Maeve Glass (administrasi).

Emilia Achmadi sejatinya sudah akrab dengan dunia olahraga Indonesia setelah sudah 30 tahun lebih berkecimpung di dunia gizi dan nutrisi.

Tercatat jebolan Oklahoma State University tersebut pernah menjadi ahli nutrisi tim dan kontingen angkat besi Indonesia pada ajang Olimpiade Rio 2016, Asian Games 2018, dan Olimpiade Tokyo 2020.

Terakhir karier ibu satu anak tersebut mengurusi gizi tim Persija Jakarta sebelum akhirnya ditarik ke Timnas Indonesia.

Pemilik MesaAcademy tersebut terbilang vital untuk bisa membuat Jay Idzes dan kolega selalu bugar dengan asupan makanan yang dimakan.

Adapun satu lagi wanita di staf kepelatihan John Herdman yakni Maeve Glass.

Keduanya sudah bekerja sama saat Herdman masih menukangi tim putri Kanada.