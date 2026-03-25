Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Ajak 2 Wanita di Gerbong Kepelatihan Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026

Rabu, 25 Maret 2026 – 18:52 WIB
Emilia Achmadi saat mengikuti latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya, Jakarta, Senin (23/3). Foto

jpnn.com, JAKARTA - Gerbong kepelatihan John Herdman di Timnas Indonesia menempatkan dua wanita hebat di belakangnya.

Tercatat dua Srikandi yang ada di staf kepelatihan skuad Garuda yakni Emilia Achmadi (sport dietitian), serta Maeve Glass (administrasi).

Emilia Achmadi sejatinya sudah akrab dengan dunia olahraga Indonesia setelah sudah 30 tahun lebih berkecimpung di dunia gizi dan nutrisi.

Tercatat jebolan Oklahoma State University tersebut pernah menjadi ahli nutrisi tim dan kontingen angkat besi Indonesia pada ajang Olimpiade Rio 2016, Asian Games 2018, dan Olimpiade Tokyo 2020.

Terakhir karier ibu satu anak tersebut mengurusi gizi tim Persija Jakarta sebelum akhirnya ditarik ke Timnas Indonesia.

Pemilik MesaAcademy tersebut terbilang vital untuk bisa membuat Jay Idzes dan kolega selalu bugar dengan asupan makanan yang dimakan.

Adapun satu lagi wanita di staf kepelatihan John Herdman yakni Maeve Glass.

Keduanya sudah bekerja sama saat Herdman masih menukangi tim putri Kanada.

John Herdman menempatkan dua wanita sebagai staf kepelatihannya saat menukangi Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

John Herdman  Timnas Indonesia  FIFA Series 2026  Wanita 
BERITA JOHN HERDMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp