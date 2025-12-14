Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman atau Van Bronckhorst? PSSI Simpan Rasa Penasaran soal Pelatih Timnas Indonesia

Rabu, 17 Desember 2025 – 02:55 WIB
John Herdman atau Van Bronckhorst? PSSI Simpan Rasa Penasaran soal Pelatih Timnas Indonesia - JPNN.COM
Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - PSSI belum mengungkap nama calon pelatih baru Timnas Indonesia secara resmi meski rumor tentang dua kandidat terkuat, John Herdman dan Giovanni van Bronckhorst, ramai diperbincangkan di media sosial.

Anggota Exco PSSI Endri Erawan memilih menanggapi dengan diplomatis.

"Nama-nama itu silakan dipertimbangkan sendiri," ujarnya.

Baca Juga:

Latar Belakang Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

John Herdman merupakan pelatih asal Inggris, yang memiliki pengalaman luas di level tim nasional.

Dia sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, pengalaman yang menjadi nilai plus bagi PSSI.

Sementara itu, Van Bronckhorst, pelatih asal Belanda, lebih banyak berkiprah di level klub seperti Feyenoord, Rangers, dan Besiktas. Mantan pemain Barcelona itu belum pernah menukangi tim nasional.

Baca Juga:

Kriteria Utama

Endri menekankan bahwa PSSI menilai calon pelatih dari kesiapan program kerja, kemampuan presentasi, serta kesediaan tinggal di Indonesia selama masa tugas.

"Yang paling penting adalah komitmen untuk menetap di sini dan menjalankan program dengan jelas," tambah Endri.



TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Giovanni van Bronckhorst  Pelatih Timnas Indonesia  PSSI 
