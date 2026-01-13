Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

John Herdman Bakal Safari Cari Talenta Lokal Terbaik di Super League

Selasa, 13 Januari 2026 – 14:21 WIB
John Herdman Bakal Safari Cari Talenta Lokal Terbaik di Super League - JPNN.COM
John Herdman saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman mengaku akan banyak menonton pertandingan Super League 2025/26.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu mencoba safari ke beberapa pertandingan seusai ditunjuk PSSI menggantikan Patrick Kluivert, Selasa (13/1).

Sejak kedatangannya pada Sabtu (10/1) tercatat pria asal Consett tersebut sudah menjadwalkan datang ke beberapa pertandingan kompetisi tertinggi di Tanah Air.



Akibat kondisinya kurang prima, John memilih menyaksikan laga akbar Persib Bandung vs Persija Jakarta hanya lewat layar kaca.

“Saya punya kesempatan menyaksikan laga El-Clasico. Mungkin tidak sekarang, tetapi saya sangat suka sepak bola sehingga nantinya saya akan menonton,” ujar John.

Menurut John Herdman pada Super League 2025/26 banyak pemain muda yang potensial.



Diharapkan ke depannya mantan pelatih Kanada di Piala Dunia 2022 itu bisa melihat langsung talenta pemain lokal yang bermain di kompetisi Liga Indonesia.

“Mungkin tidak pekan ini, banyak pemain muda yang bertalenta di sini. Tentu kami akan memberikan mereka kesempatan,” ungkap mantan pelatih Toronto FC itu.

John Herdman mengaku akan banyak menonton pertandingan Super League 2025/26 seusai ditunjuk jadi pelatih baru Timnas Indonesia, Selasa (13/1)

TAGS   John Herdman  john herdman pelatih timnas indonesia  Super League  Timnas Indonesia 
