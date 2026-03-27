John Herdman Bawa Standar Elite, Timnas Indonesia Siap Naik Kelas?

Jumat, 27 Maret 2026 – 09:53 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia memasuki fase akhir persiapan jelang pertandingan pembuka FIFA Series 2026.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Saint Kitts & Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3/2026) malam WIB.

Laga Indonesia vs Saint Kitts & Nevis akan menjadi panggung pertama bagi pelatih anyar, John Herdman.

Herdman menilai turnamen ini bukan sekadar ajang uji coba biasa.

Menurutnya, kesempatan menghadapi tim dari konfederasi berbeda menjadi tolok ukur penting bagi perkembangan Timnas Indonesia.

"Ajang ini mempertemukan berbagai tim dari konfederasi berbeda di stadion besar seperti GBK."

Baca Juga: Elkan Baggott Kembali dan Bawa Aura Baru ke Timnas Indonesia

"Itu menjadi pengalaman yang luar biasa," tegasnya.

Selama beberapa hari terakhir, Rizky Ridho dan kawan-kawan telah menjalani latihan dengan tempo tinggi.